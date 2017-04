El ala-pivote cordobés Leonardo Gutiérrez anunció en Mar del Plata que al final de la temporada 2016/17 concluirá su exitosa carrera como jugador de básquetbol, la cual incluyó la conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, con el seleccionado argentino.

"Como siempre dije no me gustaría que el básquetbol me eche, por eso creo que es el momento que tengo que decirle basta a este deporte que me dio tanto", expresó un emocionado Gutiérrez al anunciar oficialmente su despedida al finalizar la presente temporada de la Liga Nacional.

Posteriormente, el cordobés agregó: "Cuando terminó la última temporada lo pensé, y cuando empezó la pretemporada sabía que quería retirarme de la mejor manera.

Después tuve muchos tropiezos, muchas lesiones. Por fuera parece que estoy bien, pero por dentro tengo muchas lesiones, que me están impidiendo jugar con normalidad".

Gutiérrez pone de esta manera fin a una carrera que se inició en la Liga 1993/94 vistiendo la camiseta de Olimpia de Venado Tuerto, club con el que obtuvo su primer título en la temporada 1995/96.

"Estoy agradecido al básquetbol, a la Liga. No tengo palabras para definir lo que es jugar al básquetbol profesional. Estoy sumamente feliz de haber llegado hasta acá", resaltó.

El partido despedida de Gutiérrez se llevará a cabo el 29 de julio en el Polideportivo Islas Malvinas, de Mar del Plata, el escenario donde juega Peñarol, el club con el cual ganó 11 títulos (nacionales e internacionales).

"Quiero agradecerle a Olimpia que me reclutó a los 15 años, a Julio Lamas y Víctor Daitch que me hicieron debutar en la liga, y a Horacio Segui, quien confió en mi, me hizo jugar para alcanzar mi primer anillo", indicó.

Posteriormente, Gutiérrez también agradeció a Atenas de Córdoba, Obras Sanitarias (el club en el cual jugó tras su breve paso por el básquetbol extranjero), y Marcelo Milanesio, Héctor Campana y Diego Osella (al cual superó como el jugador con más partidos jugados en la liga), compañeros en Atenas.

"La cabeza y el corazón están intactos, me gustaría seguir jugando, pero si las dos que corren (por las piernas) no ayudan, es imposible", sentenció.