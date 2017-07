Otro partido histórico para Rivadavia: Día y horario confirmado para el encuentro contra Newells por la Copa Santa Fe

Luego de aquel inolvidable partido contra River por la Copa Argentina, Rivadavia se prepara para jugar otro partido histórico; esta vez ante Newells de Rosario por la Copa Santa Fe.

Este partido entre la "V" y los "leprosos" se jugará el domingo 23 de julio a partir de las 16hs. Este encuentro, como dice el reglamento de la Copa Santa Fe, se jugará en cancha de Newells, ubicada en el "Parque Independencia" de Rosario. Será a único enfrentamiento; el que gane continuará y el que pierda quedará eliminado.

Rivadavia llegará a este choque afrontando dos competencias; la Liga Venadense de Fútbol y el Argentino "B", en el cual debutará el próximo sábado ante Juventud Pueyrredón en el "Coloso de la calle Sarmiento" a partir de las 16hs.

Por su parte, este no será un partido más para Newells, ya que será el debut oficial de su nuevo técnico; Juan Manuel Llop. Habrá que esperar que equipo presente en cancha el DT del equipo rosarino; Rivadavia iría con lo mejor.

Cronograma de partidos

Colón vs 9 de Julio de Rafaela será el sábado 22 a las 16hs

Central vs Alianza Sport de Rosario será el sábado 22 a las 16hs

Unión vs Huracán de Villa Ocampo será el domingo 23 a las 16hs

Newell´s vs Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto será el domingo 23 a las 16hs

Atlético Rafaela vs Florida de Clucellas será el domingo 23 a las 16hs

Recordemos que todos los partidos será en los estadio de los equipos de Primera división y en caso de empate habrá penales.

Comunicado oficial de la Copa Santa Fe: Octavos de final: se realizará a un solo partido siendo el equipo local el mejor ubicado en las Categorías del Fútbol Argentino y en caso de empate se definirá por tiros desde el punto de penal.

Foto gentileza La "V" Azulada