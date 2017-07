Se jugó la fecha 17 de la Liga Venadense de Fútbol

Este fin de semana se disputó una nueva jornada del fútbol regional. En la División "A" fue la 17ma. fecha, mientras que la Zona 1 de la "B" jugó la 16ta. La Zona 2 no jugó; tuvo fecha libre. A continuación un resumen completo de lo acontecido.

Resultados

Primera División "A"

(17ma. Fecha)

Náutico 1 - J. Newbery VT 1

Atl. Elortondo 2 - Independiente VC 0

Belgrano FBC 2 - Teodelina FBC 1

U. y Cultura - Juv. Unida (comenzó 18hs. - actualizaremos)

Studebaker 1 - Sportsman 1

Gral. Belgrano 0 - Hughes FBC 0

Racing 1 - J. Newbery R 1

Juv. Pueyrredón 1 - Rivadavia 1

Primera División "B"

Zona 1

(16ta. Fecha)

Talleres 0 - Sarmiento 1

Centenario 0 - Independiente A 0

Sacachispa 3 - C. Nueva 2

Los Andes 1 - Ben Hur 1

Libre: Matienzo

Posiciones

Primera División "A"

Atl. Elortondo 36

Studebaker 35

Jorge Newbery VT 33

U. y Cultura 28

Gral. Belgrano 28

Náutico 26

Belgrano FBC 25

Juv. Unida 24

Racing 23

Rivadavia 21

Juv. Pueyrredón 21

Hughes FBC 18

Teodelina FBC 16

Jorge Newbery R 15

Sportsman 14

Independiente VC 4

Primera División "B"

Zona 1

Sarmiento 28

Ben Hur 27

Sacachispa 23

Centenario 19

C. Nueva 18

Matienzo 18

Independiente A 16

Los Andes 13

Talleres 10

Zona 2

Peñarol 30

San Jorge 24

San Martín 23

Sp. Carmelense 21

C. Argentino 15

Nueva Era 15

Sp. María Teresa 10

Avellaneda 2

Próxima Fecha

Primera División "A"

(18va. Fecha)

Rivadavia vs. Náutico

J. Newbery R vs. Juv. Pueyrredón

Hughes FBC vs. Racing

Sportsman vs. Gral. Belgrano

Juv. Unida vs. Studebaker

Teodelina FBC vs. U. y Cultura

Independiente VC vs. Belgrano FBC

J. Newbery VT vs. Atl. Elortondo

Primera División "B"

Zona 1

(17ma. Fecha)

C. Nueva vs. Los Andes

Independiente A vs. Sacachispa

Sarmiento vs. Centenario

Matienzo vs. Talleres

Libre: Ben Hur

Zona 2

(14ta. Fecha)

San Martín vs. C. Argentino

Sp. Carmelense vs. Sp. María Teresa

Peñarol vs. Avellaneda

Nueva Era vs. San Jorge



Foto Sarmiento - El equipo de Maggiolo derrotó a Talleres en Venado Tuerto y es nuevo líder