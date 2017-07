Carrera de las estrellas del TC2000: El venadense Richard Rolando correrá junto al "Tati" Angelini

En el marco de la carrera de las estrellas del TC 2000 en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires este próximo fin de semana, el Venadense estará junto al experimentado piloto del Turismo de Carretera con el Peugeot 408 del equipo Riva Competición

Este segundo compromiso para Richard Rolando, y sexta fecha del certamen tiene como particular que será una competencia con dos pilotos, los cuales deberán conducir ambos las carrera final del día domingo, la misma se desarrollara sobre el circuito número 9 del autódromo capitalino

“Para mí es una experiencia nueva esto de compartir el auto en una misma carrera con otro piloto, me gusta la idea, y más me gusta que el Tati me acompañe, es un amigo, un vecino, nos conocemos hace años y eso esta bueno. Como piloto tiene un montón de pergaminos, hoy es un referente en el automovilismo nacional, creo que podemos sacar un buen resultado”

Juan Marcos “El Tati” Angelini es oriundo de Carreras, Santa Fe. Debutó en el automovilismo nacional en el año 2004 dentro de la Formula Renault donde obtuvo el Sub campeonato al año siguiente. En el 2007 consigue terminar segundo en el campeonato del TC Pista, al año siguiente debuta en el Turismo de Carretera donde se desempeña en la actualidad, teniendo en su historial 5 victorias

“Cuando me llamo Richard para invitarme no dudé en decirle que si, primero porque es un amigo y va a estar muy lindo poder correr juntos y compartir todo un fin de semana de carrera. Y luego por lo que significa el TC 2000 desde que me baje del formula es una cuenta pendiente que tengo, se que son autos de carrera maravillosos, que tienen mucha velocidad de curva, a todo esto le sumamos que esta carrera es muy especial me dan muchas ganas de estar. Sé que me tendré que adaptar y aprender muchas cosas, ojala podamos hacer un buen trabajo”

La carrera de este fin de semana, será una de las más importantes para la categoría, en la que varios pilotos de mucha experiencia y trayectoria estarán como invitados.