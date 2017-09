Un empate que suma para Rivadavia en el Torneo Federal "B"

Por una nueva fecha del Torneo Federal "B", este miércoles por la tarde Rivadavia visitó a Puerto General San Martín; encuentro que se había suspendido el domingo por inclemencias del tiempo. En un buen partido, terminaron empatando 1 a 1.

A los 8 minutos del primer tiempo el oriundo de Hughes, Ramiro Rocca, anotó para el local, mientras que a los 15' de esa primera mitad igualó Leandro Basan con un golazo de tiro libre; el mismo Basan se fue expulsado a los 18' del segundo tiempo.

Buen punto para Rivadavia, quien sigue como escolta junto a su rival de este miércoles.

En la próxima fecha (el domingo) la "V" juega ante Juventud Pueyrredón, en duelo de equipos venadenses.



Litoral Sur - Zona B

Resultados (9na. Fecha)

Pto. Gral. San Martín 1 - Rivadavia 1

Juv. Pueyrredón 2 - Tiro Federal 2

San Jorge 2 - Ben Hur 1

Unión 1 - 9 de Julio 1

Cnel. Aguirre 2 - Adiur 1

Posiciones

San Jorge 19

Rivadavia 16

Pto. Gral. San Martín 16

9 de Julio 15

Ben Hur 13

Cnel. Aguirre 11

Tiro Federal 8

Adiur 7

Unión 7

Juv. Pueyrredón 5

Próxima Fecha (10ma. - domingo)

Juv. Pueyrredón vs. Rivadavia

Pto. Gral. San martín vs. San Jorge

Cnel. Aguirre vs. Tiro Federal

Unión vs. Adiur

Ben Hur vs. 9 de Julio

Foto gentileza la "V" Azulada