Newbery pegó primero en la Liga Venadense y Pueyrredón sigue con vida en el Federal "B"

Este domingo por la tarde hubo acción en la Liga Venadense de Fútbol y en el Torneo Federal "B". En el fútbol regional se jugó el partido de ida de una de la semifinales y los terceros partidos de la promociones, mientras que en el Federal "B" fue la penúltima jornada. A continuación un resumen completo de lo acontecido.

LIGA VENADENSE DE FÚTBOL

Semifinales (partido de ida)

Gral. Belgrano 1 - J. Newbery VT 2

Miércoles:

Rivadavia vs. Atl. Elortondo

Promociones

Sportsman 3 - San Martín 0

Racing 2 - San Jorge 1

*Sportsman de Villa Cañas y Racing de Teodelina ganaron y la temporada que viene jugarán en la División "A"



TORNEO FEDERAL "B"

Litoral Sur - Zona "B"

Resultados

(17ma. y Penúltima fecha)

San Jorge 0 - Rivadavia 2

Juv. Pueyrredón 1 - Adiur 0

Pto. Gral. San Martín 0 - Tiro Federal 1

Cnel. Aguirre 4 - 9 de Julio 3

Unión 1 - Ben Hur 0

Posiciones

Rivadavia 33 (clasificado)

San Jorge 33 (clasificado)

Cnel. Aguirre 28

Ben Hur 26

9 de Julio 24

Pto. Gral. San Martín 24

Unión 19

Tiro Federal 15

Adiur 14

Juv. Pueyrredón 11

Próxima Fecha (18va. y última)

Rivadavia vs. Pto. Gral. San Martín

Tiro Federal vs. Juv. Pueyrredón

Ben Hur vs. San Jorge

9 de Julio vs. Unión

Adiur vs. Cnel. Aguirre

*Rivadavia y San Jorge ya clasificaron a los play off

*Juventud Pueyrredón obtuvo el primer triunfo del torneo y sigue con vida, peleando por no descender mano a mano ante Adiur



Foto Jorge Newbery: El "Aviador" venadense pegó primero en la semifinal de la Liga y definirá en su estadio