El Jockey Club de Venado Tuerto disputará los cuartos de final de la "Copa Santa Fe Hockey"

La Copa Santa Fe de Hockey Femenino, certamen auspiciado por el gobierno de la provincia, realizó la presentación y el sorteo de cruces de equipos para cuartos de final. El acto fue este martes por la tarde, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

Los cuartos de final se disputaran el 20 de noviembre en el predio de la Asociación Santafesina de Hockey y el Jockey Club de Venado Tuerto deberá enfrentar a. Banco Provincial de Santa Fe. El resto de los cruces serán los siguientes: Club Atlético Provincial vs. Club Náutico Quilla.- Gimnasia y Esgrima de Rosario A vs. Club Universitario A.- Jockey Club Rosario vs. Atlético del Rosario A

COPA SANTA FE HOCKEY

El certamen es coordinado por la asociación civil Más Hockey, que lidera la exintegrante de las Leonas, Ayelén Stepnik, y supervisado por la Secretaría de Desarrollo Deportivo de la provincia.

En la oportunidad, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, resaltó que "a través de las distintas ediciones de la Copa Santa Fe se hizo la de fútbol, básquet y ahora se suma la de hockey femenino y también el rugby, con el torneo de la Región Centro”.

Farías resaltó la importancia de las actividades deportivas y afirmó que desde la gestión provincial se busca “desarrollar los deportes y dar a estos torneos el carácter de competencias oficiales, avaladas por el Estado e integrados con las instituciones representativas del deporte, trabajando en conjunto para mostrar la excelencia deportiva de la provincia y seguir potenciando el crecimiento".

En este sentido, el ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, expresó que desde el gobierno provincial se apoya “a todos los deportes” y detalló que en el caso del hockey, “en la Copa Santa Fe es para lo que sería el alto rendimiento, pero también apoyamos el desarrollo de la disciplina desde la formación e inclusión, con iniciativas como el programa "Jugamos al Hockey", en el que actualmente participan 3000 niñas y niños en 51 espacios de toda la provincia”.

En tanto, la presidenta de asociación civil Más Hockey explicó que "es muy difícil llevar adelante este tipo de torneos sin apoyo económico”, por lo que expresó su agradecimiento “por la decisión política del gobierno de la provincia de Santa Fe de impulsar y acompañar la Copa Santa Fe de Hockey".

FIRMA DE CONVENIO

En el acto también realizó la firma de un convenio entre el gobierno de la provincia de Santa Fe y la Asociación Santafesina de Hockey para la construcción de una nueva cancha de césped sintético de agua, que se sumará a la existente con césped sintético con arena, ampliando la infraestructura deportiva y posibilitando la realización de eventos internacionales. Para dicha obra, el gobierno provincial realizará un aporte total de $ 7.500.000 en tres cuotas.

Al respecto, el presidente de la Asociación Santafesina de Hockey, Patricio López, resaltó que se trata de una obra “esperada que comienza a hacerse realidad después de un gran trabajo en conjunto y el apoyo del gobierno provincial, que esta haciendo una gestión muy importante para el deporte santafesino” y subrayó que la “ cancha va a posibilitar la organización de eventos internacionales y, por lo tanto, un crecimiento del hockey".

PRESENTES

También estuvieron el secretario de Desarrollo Deportivo, Pablo Catan; el secretario de Gobierno, Mariano Cuvertino; el subsecretario de Desarrollo Deportivo, Carlos Iparraguirre; el diputado provincial Jorge Henn; y el director provincial de Deportes Federados, Daniel Bozikovich, entre otras autoridades provinciales y de instituciones deportivas.

EL TORNEO

En la Copa Santa Fe de Hockey Femenino participan equipos afiliados a las cuatro asociaciones y seis ligas independientes del norte de la provincia. Se trata de 32 combinados con posibilidades de disputar las seis etapas del certamen. En total, son 31 partidos bajo el sistema de simple eliminación.

Para participar del torneo se tuvieron en cuenta los resultados de los campeonatos oficiales del año pasado, tal como lo marca el reglamento de la competencia.