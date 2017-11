Amoroso le salió caro a Newells: Lo dejaron ir y le propinó una dura derrota

Belgrano de Córdoba sorprendió a Newell's Old Boys y le ganó con un gol del ex volante "rojinegro" Joel Amoroso a dos minutos del final, en un entretenido encuentro jugado en el Coloso Bielsa del Parque Independencia de Rosario, por la novena fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

El único gol de la noche lo anotó, a los 43 minutos del segundo tiempo, el ex Newell’s Joel Amoroso, quien vivió una noche especial luego de haberse ido mal del club del Parque.

Joel Amoroso, quien en nuestra ciudad jugó en Centenario y Jorge Newbery, se fue de Newells por falta de pago y esto le salió caro a la "lepra", ya que Amoroso le propinó una dura derrota sobre la hora a su ex-club. De todos modos, Joel no festejó el gol y pidió perdón.