Inesperado traspié de Rivadavia en el cierre de la fase inicial del Federal "B"

Este sábado Rivadavia recibió en el "Coloso de la calle Sarmiento" a Puerto General San Martín por la última fecha de la primera fase del Torneo Federal "B". En un partido parejo el triunfo quedó en manos de la visita por 3 a 1 con tres goles de Ramiro Rocca; a los 32' del primer tiempo y a los 20 y 25 del complemento; Jorge Rotondo de penal descontó para la "V" a los 30'st. Rivadavia terminó jugando con uno menos por la expulsión de Nicolás Vanni; quien se perderá el primer partido de los play off.

Con esta derrota, la primera desde que el "gallego" Ledesma es DT, Rivadavia clasificó a los play off como segundo de la Zona "B" del Litoral Sur.

Sí bien Rivadavia ya estaba clasificado para los play off, terminar primero era importante ya que le aseguraba definir de local. Rivadavia deberá volver a poner la cabeza en la semifinal de la Liga Venadense, pero a la espera de mañana; día que conocerá su rival para los primeros play off.

JUVENTUD PUEYRREDÓN VA POR LA PERMANENCIA

Este domingo desde la 17hs. el "Pulga" visitará a Tiro Federal con la intensión de no descender. Para lograr este objetivo, Pueyrredón debe ganar y esperar que Adiur pierda con Coronel Aguirre; de esta manera la permencia se definiría en un partido único entre Pueyrredón y Adiur.

Litoral Sur - Zona "B"

Resultados (18va. y última fecha)

Rivadavia 1 - Pto. Gral. San Martín 3

Ben Hur 1 - San Jorge 2

9 de Julio 3 - Unión 0

Domingo 17hs.

Tiro Federal vs. Juv. Pueyrredón

Adiur vs. Cnel. Aguirre

Posiciones

San Jorge 36 (clasificado)

Rivadavia 33 (clasificado)

Cnel. Aguirre 28

Ben Hur 26

9 de Julio 27

Pto. Gral. San Martín 27

Unión 19

Tiro Federal 15

Adiur 14

Juv. Pueyrredón 11