Rostom se reunió con Freyre para avanzar con sus proyectos de Terreno Propio y Bono para Bomberos

La concejala de Nuevo Horizonte, Liliana Rostom, se reunió con el intendente José Luis Freyre para avanzar con dos proyectos de su autoría: Programa Terreno Propio para la venta de lotes municipales en cuotas y Bono solidario, preventivo y educativo para Bomberos Voluntario. El encuentro tuvo lugar en la jornada del viernes en el despacho del mandatario y fue una clara muestra de "trabajo conjunto", por la "importancia que tienen estas dos propuestas para la comunidad de Venado Tuerto".

Según informó la edila, "hace unos quince días le envié un mensaje al intendente diciéndole que me interesaba reunirme con él por estos dos temas puntuales, en los cuales queremos llegar a un consenso para que pueda aplicarse, ya que estamos hablando de temas demasiados importantes, que no queremos que queden en el camino".

Cabe recordar que la ordenanza de Terreno Propio es similar a la de Villa Cañás donde dio buenos resultados y consiste en lanzar a la venta terrenos en cuotas para que vecinos puedan alcanzar el sueño de la casa. "Es un tema que me preocupa muchísimo porque se ha generado una confusión con los terrenos que se lanzaron a la venta para el pago de la deuda con el ex Banco BID y sabemos que hay un amplio sector que hoy no puede adquirir su lote propio, pero que podría hacerlo si recibiera una financiación por parte del Estado", precisó.

En cuanto a la ordenanza de Bomberos, Rostom, que es representante del legislativo en esta Comisión, puntualizó que se trata de un bono de pago voluntarios que será repartido con la Tasa General Impositiva (TGI) para que los vecinos puedan colaborar con esta institución que es la que "más orgullo genera en la ciudadanía".

"La idea fue poder explicarle de manera detallada estos proyectos para que queden efectivas, más allá de introducirle los cambios que considere pertinentes. Son temas que requieren despojarnos de la parte política y trabajarlo seriamente y en conjunto para lograr los objetivos, en este caso que vecinos puedan alcanzar ese anhelo de tener un terreno propio y que los bomberos pueda renovar equipamiento y sus elementos de seguridad con ayuda de la comunidad", enfatizó.

Para la concejala, la respuesta fue "buena", porque "Freyre me dijo que vamos a seguir avanzando; se comprometió a darnos información sobre zonas donde hay terrenos municipales e invitarme a reunión por este tema". Incluso "dijo que están trabajando sobre la cantidad de lotes de propiedad municipal que hay en la ciudad", reclamo que la referente de Nuevo Horizonte viene realizando desde hace varios años.

Asimismo, la legisladora remarcó: "Son temas en los que no puede haber mezquindad política y creo que estos son temas que requieren reunirnos y trabajarlo seriamente".

Por último, comentó que se abordaron otras temáticas, como la preocupación por la situación actual de la obra de ampliación del Gasoducto Regional Sur.