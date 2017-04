Los familiares del comerciante venadense baleado dieron detalles del caso

Utilizando su radio, FM Monumental 97.9, Rolo y Fernando Ceballos dieron detalles de lo sucedido anoche cuando tres delincuentes a cara tapada le pegaron un tiro por la espalda a Edgardo, hijo y hermano de Rolo y Fer.

"Estamos pasando por un momento bastante malo; un momento muy triste. Muchos dirán ¿como puede estar hablando cuando están pasando esta situación?; vale la pena hablar porque hay mucha gente que se ha hecho eco de esta situación y están sacando sus propias conclusiones". Comenzó declarando Rolo Ceballos.

Dando detalles del hecho, el padre del joven baleado declaró: "En ese momento nuestro hijo estaba sentado en un rincón del negocio (jugado a la playstation con un amigo) y aparecen tres masculinos a punta de pistola. Desde afuera ven (los delincuentes) que la cajera estaba sola, los otros dos chicos (Edgardo y su amigo) no se veían; ingresaron con fines netamente de robo. Pero cuando llegan a la parte final del negocio se encuentran con la presencia de Edgardo y otro chico más, ahí se despierta el instinto de ellos (de los delincuentes) y cuando ven que Edgardo se levanta, reaccionan de una manera impensada; tirandole un tiro a quemarropa, a un metro y medio de distancia".

Con estas declaraciones la familia de Edgardo Ceballos afirman que este hecho fue ocasionado por un intento de robo, y no por un ajuste de cuentas. De todos modos fiscalía investiga las dos hipótesis y los atacantes estarían identificados.

Rolo y Fer agradecieron a todos las personas que ayudaron a Edgardo; personal médico del Hospital, personal policíal, a los políticos que se acercaron y a los amigos que se preocuparon por este lamentable hecho.

"Tuvimos un Dios aparte; porque la bala ingresó por el abdomen, se instaló en el intestino fino y recorrió por dentro del intestino alrededor de 50 centímetros y no salió de ahí; esto hizo que no comprometiera ningún órgano vital", explicó Rolo agradeciendo a todo el personal del Sies 107 y del Hospital.

Edgardo se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Alejandro Gutiérrez, afortunadamente esta estable y fuera de peligro.