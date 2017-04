Tras el pedido de La Anónima, Rostom aseguró: "Los supermercados no están autorizados a abrir el domingo"

La concejala de Nuevo Horizonte, Liliana Rostom comunicó la decisión que tomó por unanimidad el Concejo Municipal de no autorizar a “La Anónima” a abrir sus puertas el domingo próximo, en víspera del feriado por el Día del Trabajador. Por lo tanto, “todos los supermercados permanecerán cerrado, respetando el descanso dominical”, expresó la legisladora.

“Celebramos la decisión del Concejo de seguir sosteniendo el descanso dominical, una ordenanza que nos llevó mucho trabajo, tiempo y reuniones; y que le permitió a la ciudad convertirse en un ejemplo a seguir a nivel provincial”, comentó la edila, incluso la ley provincial que sancionó la Legislatura santafesina está inspirada en la experiencia de Venado Tuerto.

“Entendemos que los comercios hagan esta solicitud, porque la realidad económica es difícil, pero también estamos convencidos de que ellos entenderán que hoy no podemos dar marcha atrás con esta medida que tan buenos resultados nos arrojó, donde no sólo se les otorgó a los empleados el derecho al descanso dominical, sino también se logró un alza en las ventas de los pequeños comercios barriales”, precisó la dirigente de Nuevo Horizonte.