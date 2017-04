Alejandra Filippetti: "El Municipio atiende de manera integral las distintas problemáticas sociales"

La secretaria de Desarrollo Social, Alejandra Filippetti, habló de las políticas sociales locales y aseguró que el principal objetivo es “garantizar los derechos de los ciudadanos a través de un programa integral que prevenga y atienda todas las problemáticas sociales”. En ese sentido, la funcionaria aseguró que “Venado es la ciudad más accesible en materia de salud de toda la provincia de Santa Fe” ya que, por ejemplo, se reciben más de 200 mil consultas en los 11 centros comunitarios. Además, Filippetti explicó: “Lo que buscamos con las políticas sociales es fortalecer el lazo social a partir de la inclusión”.

-¿Cuáles son los principales objetivos de las acciones que se vienen realizando desde el Municipio en materia social?

Las políticas sociales municipales están orientadas a garantizar derechos. Lo cual no puede lograrse a través de una tarea específica sino que requiere de muchas áreas y acciones conjuntas.

Por eso desde la Secretaría creamos el "Programa Vida", que integra todas las acciones que se desarrollan desde las áreas de Salud, Deporte, Educación, Cultura y Acción Social. Crear un programa integral para prevenir y atender todas las problemáticas sociales fue uno de los mayores logros en materia social de la gestión municipal.

-¿Y esto cómo se traduce en prácticas concretas?

En el día a día las acciones son varias: entregamos casi 300 becas a estudiantes, ponemos a disposición 23 escuelas deportivas, las colonias de vacaciones, los talleres culturales, la escuela de música, la escuela de teatro musical, los talleres de oficio, los seis jardines municipales que atienden la primera infancia, el apoyo escolar a más de 250 chicos y chicas, los 11 centros comunitarios en donde se hacen más de 200 mil consultas anuales y que atienden la salud de mujeres, adolescentes, niños, niñas, adultos mayores. Todo con acceso totalmente gratuito.

-¿Qué considera que falta en materia de gestión social?

Sabemos que hay muchos desafíos y que a pesar de esta inversión que los venadenses hacen con sus impuestos, siguen surgiendo situaciones que debemos atender. Igualmente, tenemos que reflexionar qué sería de esta ciudad si desde 2008 no se hubiera implementado este modelo de gestión basado en la estrategia de atención primaria, en el que se lleva adelante un trabajo integral y territorial de todas las problemáticas sociales.

Esta política que se mantuvo a lo largo del tiempo permitió que nuestra ciudad sea la más accesible en materia de salud de toda la provincia de Santa Fe, y deberíamos estar orgullosos todos los venadenses.

-¿Qué piensa de las propuestas de la oposición en materia social, educativa o de seguridad?

En primer lugar, debería ser vergonzoso planificar políticas que tiene que ejecutar el Estado, disponiendo de todos sus recursos, con voluntariado; que un funcionario plantee políticas públicas ya sea para evitar la deserción escolar o prevenir el consumo problemático con recursos humanos ad honorem, cuando además se sabe las cantidades de recursos económicos con los que se cuenta desde los otros niveles o poderes del Estado, es un papelón. Pero a veces estas propuestas caen bien, por eso nuestro hacer cotidiano muchas veces va en contra de la corriente, y ese es nuestro desafío. Suelen aparecer desde el sentido común y algún que otro legislador oportunista o futuro candidato que dice tener las soluciones mágicas a problemas complejos, y esto es vender espejitos de colores, que no resuelven nada y sólo buscan malgastar los recursos del Estado que son de todos los ciudadanos.

-¿Qué se tiene en cuenta a la hora de diagramar un plan de gestión social?

Lo que se intenta desde el diseño de nuestras políticas sociales es rearmar un lazo social basado en la solidaridad y en la inclusión. Revalorizar los espacios públicos y los encuentros con los vecinos, esto es lo que hacemos desde cada centro comunitario, desde la atención de cada una de las personas que asisten a las consultas médicas, o a los talleres, o a las escuelas deportivas. Esta es la mejor prevención de cualquier problemática social.