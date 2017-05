Intensa busqueda en Buenos Aires de una joven que había llegado desde Venado Tuerto

Una joven de 25 años es intensamente buscada en la localidad de Isidro Casanova, donde desapareció el domingo pasado tras asistir a un pool, acompañada por su novio y un amigo.

Se trata de Paola Pardo, quien hace pocos días había arribado a esta zona del partido de La Matanza desde la ciudad santafesina de Venado Tuerto.

Según afirmó su novio, llamado Sebastián, se tuvo que ausentar del pool, situado en la intersección de Cristianía y Polledo, en el barrio de Atalaya, para dejar a su amigo descompuesto en su casa, a unas ocho cuadras del lugar, y cuando volvió Paola había entablado conversación con un hombre mayor y dos chicas. El joven entró al baño del local, tras avisarle a su novia que se iba, y cuando salió no había rastros de Paola y sus tres acompañantes.

"Es lo que me dijo a mí, yo no sé si pasó eso", expresó Antonella, hermana de Paola.

Lo dijo sobre los dichos del joven, quien ya tuvo que declarar ante efectivos policiales, que participan del operativo de búsqueda de su hermana.

Según contó, la pareja se encontraba a punto de construir una pieza para vivir en un terreno familiar en el que ella misma reside en los fondos. La joven contó que su hermana “no sabe viajar en Buenos Aires, no tenía tarjeta Sube, ni dinero, ni celular”.

Paola llegó hace menos de un mes a La Matanza, vive en el mismo terreno que su padre y su hermana, donde había comenzado a construir una pieza.

Por otro lado, dijo que, en general, no se ausentaba sin avisar y especuló con la posibilidad de que haya ingerido alcohol o drogas esa noche, ya que de otra manera no se hubiera ido con desconocidos. Paola Pardo fue descripta como una chica de 1,55, contextura robusta, piel blanca, cabello largo castaño, con algunos claritos, y ojos marrones.

Estaba vestida, en el momento de su desaparición, con musculosa, campera y calzas negras, un chaleco de jean y zapatillas verdes.

