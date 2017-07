El Hinojo y un paso importante con la declaratoria de reserva natural

Los integrantes de la comisión de trabajo de la laguna El Hinojo expresaron su beneplácito por la declaratoria de reserva natural de usos múltiples para las casi 500 hectáreas, aprobada por el Concejo, y que se enmarca en la ley provincial que fija la creación de un sistema de áreas protegidas.

El objetivo del proyecto es que para el entorno de El Hinojo se definan claramente los usos y prohibiciones, las zonas recreativas y la infraestructura existente. Con este paso normativo, a su vez, habrá posibilidad de acceder a recursos.

El próximo paso será diseñar un plan de manejo provisorio, cuya aplicación estará supervisada por un comité. “Un idóneo estará a cargo del lugar. Por otro lado, a nivel nacional y provincial existen presupuestos mínimos que acompañan la creación de reservas, y ésta es una de ellas. Por eso es tan importante la declaratoria”, enfatizó el secretario de Ambiente, Patricio Marenghini, durante la presentación.

El funcionario aclaró que la definición sobre las inversiones en el área corresponderá al Comité de Manejo, vinculado al plan, que entre otros aspectos analizará la conveniencia de contar, por caso, con un emprendimiento gastronómico, natatorio, un SUM con propósitos educativos y demás; todo lo cual, como lo indica la norma, deberá ser proyectado e implementado “en los próximos seis meses”.

Este Comité “no está cerrado, y están invitadas a integrarlo todas aquellas personas que tengan interés en participar de este proyecto”.

Legislación vigente

Victoria Bollero, de la ONG Acecas, brindó una pauta de la gestión que se avecina para la reserva: “El plan de manejo provisorio es el programa de implementación para la reserva, que se basa en legislación municipal, provincial y nacional vigente en cuanto a medio ambiente. Todo eso nos delimitará las actividades diarias que vamos a ir desarrollando en el área”.

La ambientalista agregó que “no se trata de un instrumento que alguien hace caprichosamente, sino que responde a estudios, informes técnicos y relevamientos, investigación científica, para determinar qué se puede hacer y qué no, de tal modo de no modificar el medio ambiente y no provocar a futuro daños ecológicos que sean irreversibles”.

Distintos enfoques

La ordenanza también crea el Proyecto Educativo Integral Laguna El Hinojo, que en la práctica viene siendo elaborado bajo la coordinación de la Subsecretaría de Educación y Cultura.

Su titular Sebastián Roma, con rol preponderante en el eje social- recreativo, señaló: “El tema El Hinojo venía siendo postergado por diferentes cuestiones y hemos logrado armar un equipo de trabajo integrado por personas de distintas profesiones. Todo esto es fruto del consenso e integra proyectos que ya se venían pensando desde varios lugares. Cada uno aportó sus cosas y la idea es que ahora se ponga en marcha; veremos cómo poner mojones para mostrar hitos históricos y empezar de a poco a habitar el lugar”.

En el mismo sentido, el profesor Fernando Cuello, del eje ecológico- ambiental, subrayó que “esta declaratoria es un hito para la ciudad en cuestiones ambientales. Y también lo es desde lo educativo, porque la reserva permitirá implementar innumerables proyectos vinculados a la educación ambiental y sobre la naturaleza”.

Tierras fundacionales

También se expresó el historiador Roberto Landaburu, integrante del eje histórico- cultural: “Es un hito histórico importante para Venado y la región. Esta es una reserva estratégica del medio ambiente y significa pensar en el futuro. Desde que (el ex intendente José) Aufranc empezó a ocupar las plazas públicas, esto es una reivindicación histórica a una gestión que trata de conservar la flora y fauna, con esta modalidad de reserva natural”.

Y amplió: “Esta reivindicación habla de un cambio profundo en la forma de ver nuestro medio ambiente, la naturaleza y el futuro, siendo un hecho sumamente auspicioso”.Finalmente, el investigador y cineasta Mauro Bertozzi manifestó que “más allá de lo comercial y de proyectar la ciudad del futuro, no hay que olvidar que esas tierras fueron fundacionales y atravesadas por varios momentos históricos, que queremos marcarlos para las generaciones futuras. Allí fueron los primeros asentamientos, y eso está por encima de todo para avalar la recuperación de esas tierras”.

Tras destacar el apoyo del Concejo, en la figura de su presidente Carlos Díaz Vélez, y la decisión del Ejecutivo municipal de avanzar en la regularización de dominio, Bertozzi afirmó que “desde esta comisión vamos a aportar lo necesario, y aquello que no está va a ser investigado y proyectado, como se hizo con todo este trabajo. Recuperar tierras fundacionales es lo que nos moviliza”.