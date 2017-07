Con un rotundo éxito se presentó en Venado Tuerto el escritor y periodista Cristian Alarcón

Ante un colmado Galpón del Arte, el escritor y periodista Cristian Alarcón se presentó en nuestra ciudad para hablar sobre "Periodismo anfibio: de los pibes chorros a la cultura digital".

La charla/disertación, en la cual Cristian además de exponer sobre su experiencia de vida y como periodista contestó pregunta de los presentes, fue muy bien recibida por los asistentes. Fue una presentación muy interesante y enriquecedora, en la cual tanto Cristian, como los presentes, salieron muy contentos.

Durante su exposición y contestando preguntas, Alarcón hizo referencias a sus dos non fiction -best seller- "Cuando me muera quiero que me toquen cumbia" y "Si me querés, quereme transa".

Al final el preiodista y escritor se quedó charlando con algunos de los asistentes y firmando libro. Cristian Alarcon fue presentado por el Instituto Dante Alighieri, la Asociación Regional de Trabajadores de Prensa (ARTRAP) y la agencia de comunicación “Transmedia VT”.

Es para remarcar, que Cristian escribió en los diarios Página/12, Crítica y las revistas TXT y Debate. Hoy coordina talleres de crónica en distintas ciudades de América Latina. También es maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y desde mayo de 2012 dirige la revista Anfibia de la Universidad Nacional de San Martín. Asimismo, entre 2013 y 2015, dirigió la Agencia de Noticias Judiciales (Infojus Noticias).

Por otra parte, es fundador y director de Cosecha Roja, la Red de periodismo policial de América Latina. Es profesor en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y director del posgrado en Periodismo Cultural de la Universidad Nacional de La Plata. Fue becado como profesor visitante por el Lozano Long Institute of Latin American Studies de la Universidad de Austin, Texas.

Frases de Cristian Alarcón en la charla

*Tomás Eloy Martínez nos enseñó que la crónica tiene afán de trascendencia, la llave que nos conecta con la literatura

*Si no asumimos las herramientas digitales, perdemos una dimensión de lo real en la época contemporánea

*Somos sujetos digitales: estamos condenados a pertenecer y consagrados a producir. Aunque si no tenemos qué decir, quedamos en el ruido

*Cuando empecé a escribir sobre pibes chorros no sabía que ellos eran los gauchos de esta modernidad.

*Es imprescindible, necesario, urgente: leer a Puig, y releer a Puig

*Tengo un diálogo intenso con lo lacaniano y soy muy consciente del reconocimiento de la falta. Quizá en eso se juega mucho de mi escritura.

*Todo tiempo pasado fue mejor? Nah. Todo tiempo futuro es mejor. El periodismo necesita de los jóvenes, de lo trans, del feminismo

*Hablar solo a los convencidos es aburrido, y quién se quiere aburrir? En Cosecha Roja y Revista Anfibia no queremos aburrirnos ni aburrir.