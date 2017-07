Importante incendio en vivienda de Venado Tuerto

Esta mañana se produjo un importante incendio en una vivienda de nuestra ciudad ubicada en calle Paz al 3700.

Por motivos que aún se desconocen comenzó un fuerte incendio en esta vivienda, la cual actualmente esta deshabitada. En su interior había chatarra sin uso.

Afortunadamente no hay lesionados, pero los daños materiales fueron importantes. Las llamas llegaron a tomar dos metros de largo. Para ingresar los Bomberos tuvieron que romper un candado.

En el lugar están trabajaron dos dotaciones de Bomberos, quienes tienen controlado el fuego, pero aún no logran apagarlo del todo. Los servidores pudieron controlar que las llamas no se propaguen y afecten a otras viviendas. Además la Municipalidad aportó un camión sisterna. En un momento el incendio se complicó por lo que habría sido la explosión de una garrafa en su interior.

Foto: Matias Menconi - FM Dale 91.1