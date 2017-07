Preocupación en Venado Tuerto por varios casos de "secuestros virtuales"

Desde el municipio de Venado Tuerto y atento verificarse que durante este último fin de semana se ha tomado conocimiento que venadenses han sido extorsionados telefónicamente argumentando que tienen secuestrado a algún familiar, solicitando la entrega de dinero y bienes en concepto de rescate. Modalidad de delito, que se conoce como “secuestro virtual” que comenzó a registrarse en el país hace al menos cinco años, y fue adquiriendo diferentes variantes, en nuestra ciudad no registraba estadísticamente un pico de casos como en estos últimos días.

Dado que la mejor prevención es encontrarse alerta y tener conocimiento de la existencia de estos hechos. A continuación se difunde una guía de recomendaciones elaboradas por un grupo de fiscales del Ministerio Público, ha pedido de la Procuradora General de la Nación, para evitar ser víctima de este tipo de delito.

Algunas de las sugerencias sobre cómo actuar para evitar que el engaño proceda son:

- No brindar por teléfono información que permita su identificación o la de su familia.

- Si atiende un niño o una niña, supervisar que no aporte sus datos personales ni de su familia y que la llamada la continúe una persona adulta.

- Desde otra línea telefónica, verificar que el familiar o allegado se encuentre bien.

- Intentar mantener una vía de comunicación abierta con los familiares y allegados.

- Es importante solicitar a la persona que llama, el nombre y apellido de quien supuestamente se encuentra en una situación de emergencia así como la descripción física, información de la vestimenta, el lugar y las circunstancias del suceso que habría padecido.

- Si el llamado proviene de alguien que dice pertenecer a una fuerza de seguridad o trabajar en un hospital, solicitar los datos personales, cargo, lugar donde trabaja, nombre de su superior y una vía de comunicación directa.

- Ser muy cuidadosos con las redes sociales, las fotos e información que uno publica porque es así como consiguen información.

En la mayoría de los casos, los delincuentes que se dedican a los secuestros virtuales eligen a sus víctimas de forma aleatoria, es a partir de ahí que adquieren ciertos datos, ya sea por seguir los pasos de una familia en particular o por las redes sociales. En nuestra ciudad, los delincuentes han elegido las horas nocturnas para cometer el delito.

Es muy importante alertar a todos nuestros familiares y principalmente a los mayores de la familia dado que resultan ser más vulnerables.

Desde el municipio de Venado, se aconseja radicar la denuncia penal de cada caso tanto en la comisaría de su jurisdicción o en el Centro Territorial de Denuncias de calle Alvear 675 de nuestra ciudad.