Rostom y un nuevo reclamo por largas colas en el Nuevo Banco de Santa Fe

Durante la jornada del lunes, nuevamente se registraron largas colas y demoras en la sede local del Nuevo Banco de Santa Fe, generando el malestar de los cientos de usuarios que debieron esperar varias horas para realizar sus trámites y operaciones. En este marco y a pedido de los vecinos, la concejala de Nuevo Horizonte Liliana Rostom, quien estuvo presente en la entidad financiera de San Martín y Alvear, volvió a reclamar una "inmediata solución" por parte de las autoridades.

"Personas que estaban en el banco me llamaron para que vea la situación en la que se encontraba y la verdad es que estaba desbordado, ya no había más lugar para estar. Había personas que llevaban dos horas de espera y todavía tenían cien números adelante", contó la legisladora, planteando que, "aparentemente, la modificación que habían hecho, donde trajeron personas de Rosario para que colaboren con ellos ya no estaban, generando que nuevamente las demoras sean muy extensas".

Asimismo, Rostom recordó que tiempo atrás presentó una resolución solicitando una reunión con las autoridades regionales de esta entidad, encuentro que se concretó y que derivó en el compromiso por parte del banco de llevar a cabo encuentros en centros de jubilados para capacitar a las personas mayores en el uso de los cajeros automáticos, "sin olvidarse nunca de que, quienes lo deseen, puedan cobrar sus haberes por ventanilla", aunque dicha actividad "todavía no se realizó".

La dirigente de Nuevo Horizonte también comentó que "quise tomar una fotografía, sin embargo un personal de seguridad me dijo que 'no me comprometa', es decir que quería que mire para otro lado cuando el problema es tan grande y que afecta directamente a nuestros vecinos que tienen que esperar horas y horas para realizar un trámite". Y agregó: "Tenemos que seguir insistiendo para darle una solución definitiva a esto para que no vuelvan a darse este tipo de situaciones".

La edila a su vez resaltó que en la mañana de ayer "había solamente tres personas atendiendo las cajas, lo que es inaceptable, ya que en vez de agilizar los trámites, hacen que el cuello de botella sea más grande y las demoras más extensas", precisó.

Sin embargo, luego de su reclamo, en el día de hoy se sumaron más personas que atiendan las cajas y “el compromiso del Banco es seguir avanzando en medidas que apunten a normalizar la atención; nosotros quedamos a la espera de que cumplan”.