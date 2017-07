El Diputado Oscar Pieroni busca asegurar la finalización del Gasoducto Regional Sur

El diputado provincial Oscar Pieroni realizó una presentación en la Cámara de Diputados de la Provincia solicitando al Gobierno Nacional asegurar la culminación de esta obra que proveería de gas natural a ocho localidades del sur santafesino.

La ampliación del Gasoducto Regional Sur (GRS) fue otorgada por el Ministerio de Planificación Federal en el año 2014, con un presupuesto de 190 millones de pesos bajo la coordinación de la Municipalidad de Venado Tuerto en formato de licitación. Sin embargo días atrás la rescisión del contrato con la empresa Supercemento puso en jaque la continuidad de la obra.

El gasoducto es de vital importancia para los vecinos de Firmat, Casilda, Carmen, Murphy, Chovet, Melincué, Teodelina y Venado Tuerto porque implica la ampliación de 2.500 bocas de gas. “Esto es fundamental porque la inexistencia de obras de gas tras el proceso privatizador se transformó en una barrera para el desarrollo de nuestras poblaciones restándole calidad de vida a sus habitantes, sobre todo a los sectores de menores recursos por las diferencias de costo entre gas por red y garrafas”.

El legislador señaló que el apoyo para la realización y continuidad de esta obra “siempre fue contundente y plural”, desde el petitorio que el intendente de Venado Tuerto le entregara al Presidente Macri en enero de 2016, pasando por las reuniones con la empresa licitadora y los distintos organismos y personalidades involucrados con su concreción, incluyendo el encuentro celebrado en el Ministerio de Energía de la Nación donde oportunamente se garantizó la continuidad de la obra.

No obstante, la ampliación presupuestaria imprescindible para cubrir la obra (habida cuenta el defasaje de costos producto de la inflación y la devaluación) no se concretó, derivando en la rescisión del contrato con la empresa Supercemento, proveedora de la mano de obra.

Por la continuidad de la obra

Según explicó Pieroni, Litoral Gas (empresa que se quedará con la obra una vez terminada) sostenía que no realizaba inversiones porque las tarifas estaban congeladas, “después del reciente y significativo aumento es obvio que ese argumento queda inválido”.

Teniendo en cuenta que el Ejecutivo Nacional estaría dispuesto a pagar los $ 130 millones aún disponibles para la obra, “la solución pasa porque Litoral Gas asuma la obra no hipotecando las arcas municipales, por tratarse de una obra regional y pudiendo generarse un proyecto que contemple una ampliación aún mayor del servicio, contemplando incluso localidades en su momento ignoradas”.