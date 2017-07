Osvaldo, el abuelo venadense que cautivó al país: "disfruto de mis nietos"

La historia de Osvaldo Di Benedetto, y que Diario La Guía fue el primer medio en publicar, se viralizó y conquistó al país. La imagen de esta abuelo paseando por la calles de nuestra ciudad con una "bici-tren" que el mismo inventó cautivó a todo el país: "“Tengo 62 años y siempre me dediqué a los ´fierros´, tengo una fabrica metalúrgica desde hace 42 años. Los últimos 5 años me fui dedicando a mis nietos. Haciéndoles cosas. Disfrutándolos cuando los tengo, los sábados y domingos. Y salió esto de poderlos visitar en bicicleta y me di cuenta que no había lugar para ellos. No los podía llevar. Son 4, entre 4 y 5 años”, explicó Osvaldo en dialogo con Radio Mitre.

Entonces, “Se me dio por agarrar tambores y fabricarles un carrito a cada uno. Ellos eligieron el color. Así que los llevo a los cuatro. Con cascos y seguridad. Butaca, respaldar y protector de goma para que no se golpeen”, relata el abuelo.

Además, dijo que se siente sorprendido por la repercusión que tuvo su invento y la reacción de sus nietos: “En la calle pasan los autos, filman, no me imaginaba que esto iba a llegar a este punto. Muchos me preguntan ¿cuando empezás a disfrutar? Y yo les pregunto qué es disfrutar. Para muchos es viajar, dejar de trabajar, y yo les digo que disfruto de mis nietos. No hay palabras de sus sonrisas y sus miradas cuando se suben a los tachos. Y que lleguen a mi casa, me vean. Se vienen corriendo y me dicen: abuelo, vamos, vamos”.

“No puedo entender que con poco tenga tanta trascendencia. Todavía se pueden hacer estas cosas. Escucho a mucha gente que se perdieron 5 generaciones pero se olvidan de la mía, de 50 y 60 años, que saben hacer cosas para dejarles a los chicos un oficio. Estoy muy orgulloso de mis nietos y mis hijos. Y de todo esto que hice”, aseguró el abuelo.