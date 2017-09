Robaron en el Concejo de Venado Tuerto en día de sesión y con los ediles presentes

Ni los concejales de nuestra ciudad se salvan de la inseguridad. En el día de hoy la edil Justicialista, Debora Domínguez, fue víctima de un robo dentro del Concejo.

Según informa Radio Nueve 104.5 el hecho sucedió en el día de hoy, minutos antes de que comience la sesión. Un desconocido ingresó a la oficina del bloque Justicialista y robó la billetera de la Concejal que se encontraba dentro de la cartera. En la misma, Dominínguez tenía dinero en efectivo, documentos y tarjetas. Debora iba a realizar la denuncia y dar de baja las tarjetas.

No es la primera vez que ocurre un robo en el Concejo, anteriormente fueron victimas durante la noche mientras no había nadie y de elementos informáticos.

Según comentaron algunos concejales que se quedaron después de la sesión buscando la billetera, desconocen quien podría haber sido ya que el día que se sesiona hay un movimiento importante de gente que entra y sale, que visita el recinto en las oficinas de cada uno de los ediles, lo llamativo de este caso es que ingresaron hasta la oficina a plena luz del día con total normalidad y robaron las pertenencias que estaban dentro de la cartera de la concejala oficialista. Recordemos que el edificio no cuenta con cámaras de seguridad, si con alarma.