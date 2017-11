Finalmente Dario Jeannot se va de Anses Venado Tuerto

Luego de varias idas y vueltas hoy le llegó el telegrama de despido a Dario Jeannot y por tal motivo ya no estará más alfrente del organismo nacional.

"Hoy fue mi último día como jefe del Anses en Venado Tuerto, quiero aprovechar la ocasión para saludar a todos los vecinos que me bendijeron con su amistad, es un momento triste como toda despedida, pero debo confesarles que fue una experiencia hermosa, estoy llevándome conmigo el afecto, el cariño de muchísimos beneficiarios que me lo hicieron notar y por sobre todas las cosas el orgullo de irme con la frente en alto al no haber negociado los principios por los cuales me rijo en la vida. Les mando un fuerte abrazo", escribió Dario Jeannot en su facebook.

Si bien no está confirmado, el reemplazante de Jeannot sería Fernando Pena.