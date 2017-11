Dario Jeannot y fuertes declaraciones: "Me rajan porque no quise ir a repartir papelitos"

El día de ayer fue el último de Dario Jeannot como Jefe de Anses Venado Tuerto: "Ayer recibí el telegrama; era crónica de una muerte anunciada. Ya hacía 40 días que me habían notificado", comenzó comentando Jeannot.

"El problema fue político; nadie puede decir nada de mi gestión. Le puse mucho empeño, el cuerpo y laburo, quedó demostrado en la aceptación de los vecinos", explicó Dario y agregó: "Es político porque nunca permití que haya un alineamiento de una dependencia pública, que es de todos los argentinos, en pos de un proyecto político".

"No me arrepiento de nada, yo dí todo lo que pude dar. Morir con la botas puestas, como me ha sucedido, me genera un orgullo muy grande y se que puedo salir a la calle con la frente alta", aseguró el ex-Jefe de Anses y agregó: "Hasta el último día labure como un perro ahí adentro".

"Me tiraron a mí la dependencia que debe haber sido la más problemática del sur de la provincia de Santa Fe; en dos meses logre acomodarla. Demostré un nivel de trabajo del cual no había antecedentes en la dependencia. Pero me rajan porque no quise ir a repartir papelitos dándoles los beneficios de todos los argentinos a cambio de un voto. No puedo participar de un espacio político donde ese nivel de hipocresía se hace tan manifiesto", comentó Jeannot reafirmando que se aleja de la política para siempre.

"A toda la gente le tengo que decir gracias, porque me hicieron sentir una persona diferente y mejor por el afecto que nos podíamos dar; nada más que palabras de agradecimiento", finalizó Dario Jeannot.