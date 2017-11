Patricia Bertran sobre la salida de Jeannot de Anses y de la política: "Todo fue una gran pena"

Patricia Bertran fue pre-candidata a Concejal de Cambiemos, compitiendo en la interna frente a Francisco Paris y Dario Jeannot. Finalmente la PASO fue ganada por el actual concejal y Bertarn se sumó a la lista de Paris como segunda. Conocida la polémica salida de Dario Jeannot de Anses y de la política, Patricia emitió el siguiente comunicado:

"Me he enterado por los medios que hoy es el último día que DARIO JEANNOT trabaja como Director en el ANSES. Seguramente le ha llegado una notificación oficial al respecto.

Darío ha sabido ganarse el afecto y el respeto de la gente que necesita recurrir a ANSES, con un trato cálido y personalizado. Más allá de cualquier indicador de eficiencia en su gestión dirigencial, en estos dos años, ha recorrido un camino de un HACER DISTINTIVO Y DIFERENTE en el organismo. Y la gente lo ha sabido valorar.

Con Darío no he compartido momentos de militancia en la política. Fuimos coincidentes en encabezar líneas internas para las elecciones PASO de agosto pasado de CAMBIEMOS. Donde, con 300 votos entre el primero y el último, en un resultado para el infarto, la lista de CAMBIEMOS para las elecciones de octubre, quedó definida: PARIS – BERTRAN – JEANNOT.

Me hubiese gustado compartir la campaña con Darío, representando a CAMBIEMOS, rumbo a las elecciones de Octubre. Y más allá de las diferencias que marcó JEANNOT con el equipo de PARIS, con las cuales coincido en muchas, y por lo cual DARIO renuncia a su 3er lugar de la lista, creo que las “batallas por los ideales” se dan DESDE ADENTRO, llevando la mirada, los valores y las convicciones de la línea que representas. Esa es mi posición como nueva dirigente del espacio político al que defiendo.

NO ESTUVE DE ACUERDO con la renuncia de Darío a su candidatura luego de las internas. Postularse fue una decisión de él. Hubo un equipo de personas que lo acompañó en su lista. Debió seguir en ese camino hasta el final. Porque en esa renuncia se perdía representación de la gente que lo votó creyendo en él, en su forma de hacer y ser. Se perdía la defensa de sus convicciones. Y también quedó un equipo sin su “líder” político.

NO ESTOY DE ACUERDO con el uso de las herramientas del Estado para hacer política, un hecho que denunció Darío en los medios. De hecho, la línea interna que encabecé, no usó ninguna herramienta del Estado para hacer política.

Darío denunció que PARIS “había repartido bolsones de PAMI”, porque como era de público conocimiento a través de Facebook, acompañaba a su Directora en sus tareas habituales. Yo también enuncié mi queja en forma privada (audio viralizado) pero pude comprobar que no había “fraude” en la entrega. Todo esto, antes de las PASO de agosto.

Para estos casos, se debería trazar una línea fina en COMO HACER una campaña política. Y si fuéramos bien prolijos, los candidatos no podrían acompañar a funcionarios legislativos, del ejecutivo o Directores de organismos, en tareas no afines.

Y en campañas, sin que la gente tal vez lo advierta, es común ver en fotos a CANDIDATOS que acompañan en la entrega de cheques a instituciones, por ejemplo, de un Senador o Diputado, o que hable en actos públicos estatales donde por su función no debería hablar. Esas acciones son iguales a acompañar a un Director de PAMI en su recorrida con los abuelitos.

Insisto, creo que se debería trazar una línea de lo que es ético y no ético, de lo que se debe y no se debe hacer, en una campaña política. Los CANDIDATOS que estamos en EL LLANO, como mi caso, sin acceso a ningún tipo de estas herramientas, obviamente corremos en desventaja.

DARIO, según dijo en los medios hace poco tiempo, se sintió “MANOSEADO”. Y, a mi criterio, LO FUE.

En plena PRESENTACION de lista en Octubre, con el esfuerzo que significó para nuestro equipo, unirnos y acompañar poniendo por delante a CAMBIEMOS y la defensa de nuestras convicciones… ese mismo día, alguien del equipo de PARIS enuncia a los medios que DARIO sería desplazado de su cargo en ANSES. Algo que era totalmente innecesario y fuera de tiempo. Luego se prosiguió un escándalo mediático local, donde el único perjudicado fue CAMBIEMOS.

Pero también es cierto, que si DARIO no hubiese renunciado a su candidatura, lo que hubiese sido casi un deber democrático, nada de esto hubiese sucedido. Vale aclarar que su cargo en ANSES es un cargo político, y si renunció a la candidatura hubiese correspondido que renuncie AL UNISONO a su cargo. Hablando de ética, eso era lo ético para el caso.

Entre idas y vueltas, quedé al medio de dos batallas ajenas, pero propias. Incómoda, y no estando de acuerdo, en las decisiones de ambas posiciones.

Todo fue una gran pena.

Ojalá el nuevo director de ANSES mantenga las condiciones del trato con la gente como DARIO. Que sepa ganarse el cariño y ser diligente.

Manifiesto mi aprecio por Darío. Por su persona, más allá de lo político. La foto de este post, representa un momento que compartimos en la calle Belgrano, previo a las PASO, con un gran sentimiento de unidad.

Queda el desafío de enaltecer a este espacio político CAMBIEMOS en Venado Tuerto. Llenarlo de ideales, convicciones y fuerzas, para que esté a la altura de lo que fue a nivel nacional.

Allí me encontrarán, TRABAJANDO PARA SUMAR, HACIENDO LO QUE HAY QUE HACER, formando equipo con quienes siento que representa el sentir de un espacio con gente honesta, con una gran vocación por el servicio público, con valores, ideales y convicciones, SIENDO PARTE DEL CAMBIO QUE QUEREMOS VER.

Con este sentimiento entremezclado, cierro este post y cierro finalmente la campaña 2017. Intensa, hermosa y dolorosa por momentos, agradecida por todo el apoyo que me han brindado y el cariño de siempre".

Un abrazo, Patricia.