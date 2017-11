Venado Tuerto: Quieren que en bares, boliches y restaurantes el agua sea gratis

El Concejal Fabián Vernetti presentó en la sesión de hoy una ordenanza garantizando el acceso a agua para consumo humano gratis en bares, boliches, restaurantes y eventos masivos.

El edil Socialista explicó que “en reiteradas ocasiones los establecimientos públicos de gran concurrencia, especialmente en los que se realizan actividades bailables, no brindan el servicio de agua potable, obligando a sus clientes a consumir agua en botella, comercializada muchas veces por ellos mismos, debiendo ser responsabilidad de los establecimientos garantizarlo de manera pública y gratuita”, remarcando que “son los clientes quienes deben decidir si consumir agua potable embotellada o no, según sus necesidades y posibilidades.”

En cuanto a la implementación Vernetti explicó que “podrá ser a través de dispensers públicos, o con la disponibilidad del barman, en caso de locales bailables. Siendo el agua un derecho público y gratuito no se pueden permitir prácticas que limiten su alcance.”



En bares y restaurantes, a pedido

La norma busca extenderse también a los establecimientos gastronómicos de expendio de comidas y bebidas, tales como restaurantes, cafés con servicio de mesa y mostrador, cantinas, bares, pizzerías, lomiterías, parrillas, confiterías bailables y salones de eventos. “Lo que se busca es garantizar, en caso de ser solicitado por el cliente, el acceso a agua potable para el consumo personal de manera gratuita”, sostuvo Vernetti.

Finalmente el concejal afirmó que “esta norma que intenta ponerse en funcionamiento en Venado ya es implementada en muchas ciudades desde hace años. Como Estado debemos legislar garantizando las condiciones mínimas de salubridad y el derecho de acceso al agua potable, pública y gratuita, para adultos y jóvenes que asisten a establecimientos de recreación nocturna y locales gastronómicos",