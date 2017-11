Venado Tuerto tendrá su "Pueblada por la Identidad" en Plaza San Martín

En el marco del 40º aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo, se han programado en todo el país diversas actividades bajo el nombre “Pueblada por la Identidad”. En nuestra ciudad tendrá su correlato el domingo 19 de noviembre, desde las 17, en plaza San Martín, con la organización del Instituto Venadense por la Memoria, Verdad y Justicia (IVMVJ).

La consigna es “Por más abrazos, por más encuentros”, en clara referencia a los nietos que faltan recuperar, y en el evento local habrá teatro leído, música en vivo, proyección de audiovisuales, intervenciones artísticas, actividades para niños y las actuaciones del Ballet Estable Municipal y Escuela Municipal de Teatro Musical.

Abuelas surgió en 1977 cuando comenzaron a reclamar por sus nietos desaparecidos, que habían nacido en cautiverio y con identidad desconocida, en plena dictadura. Al cumplirse 40 años de aquel suceso, “Pueblada por la Identidad” apunta a la búsqueda de los 400 nietos que faltan recuperar.

“Se recuperaron felizmente 125 nietos y cada tanto aparece un nieto nuevo, pero faltan los otros. Esta actividad pretende despertar la inquietud en mucha gente, hombres y mujeres hoy adultos, que han sido hijos apropiados, nietos secuestrados”, enfatizó Víctor Ubaltón, uno de los referentes del IVMVJ.

Otra integrante de la organización, Sol Lacánfora, precisó que será una actividad “totalmente abierta, donde lo importante es movilizar las conciencias. Habrá un micrófono abierto para aquellos que quieran sumarse, a dejar su testimonio o colaborar; los esperamos a todos, porque la idea es sumar la mayor cantidad de gente posible”.

Si bien la convocatoria es a nivel nacional, desde las grandes ciudades a los pueblos más pequeños, es en estos últimos donde cobrará especial preponderancia, por tratarse de lugares “donde Abuelas no tiene una sede y el tema no está tan visibilizado”.

“El tema DDHH no es una cuestión de un partido o sector político, le pasó a toda la sociedad argentina. Desde el IVMVJ, junto con Abuelas y otras organizaciones participantes, buscamos despertar la conciencia e inquietud en mucha gente que por ahí no supone cuál es su verdadera identidad. La idea es mantener vivo el reclamo de búsqueda permanente”, subrayó Ubaltón, y agregó que “los abrazos de los que hablamos son con los nietos que ojalá puedan recuperarse, y los encuentros de esos nietos con sus verdaderas familias”.