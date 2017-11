Se viene la sexta edición del "Gallery Nigths" en Venado Tuerto

Llega a la ciudad uno de los eventos artísticos más esperados del año: el Gallery Nights, que en esta edición 2017 a desarrollarse los días viernes 24 y sábado 25 de noviembre ofrecerá 15 talleres y espacios de talentosos hacedores venadenses, con entrada libre y gratuita.

“Este evento forma parte de la nutrida actividad cultural que ofrece la ciudad cada fin de semana. Es un motivo de orgullo porque la gente responde bien y se vuelven eventos interesantes desde lo artístico pero también emotivos”, dijo a modo de presentación Sebastián Roma, subsecretario de Educación y Cultura.

Con el auspicio del Municipio de Venado, esta sexta edición local del Gallery Nights se efectuará de 20 a 24 en las dos jornadas, y habrá a disposición del público dos colectivos gratuitos del transporte urbano que saldrán desde el Centro Cultural Municipal -lugar de referencia como punto de partida- para visitar los 15 espacios de arte (ver más abajo) en dos recorridos distintos.

“Hay en los micros 74 lugares y no llevaremos pasajeros parados, con lo cual sugerimos ir con tiempo. A la gente que quede afuera le daremos un vale y tendrá prioridad para el recorrido del sábado. Los recorridos son los mismos en ambas jornadas”, precisó la tallerista Mara Nauwelaerts, coordinadora del evento.

Paulino Gómez, tradicional referente del Gallery, invitó a quienes participarán en coches particulares “a seguir el recorrido detrás de los colectivos, porque a veces lo difícil es ubicar cada lugar y nosotros llevamos un orden, incluso sabemos cuál es el trayecto más corto y rápido”. No obstante, el público podrá armar su propia ruta o completar los espacios no visitados al día siguiente.

“Queremos invitar en particular a todos aquellos que tienen la inquietud de hacer alguna actividad artística, porque tendrán la posibilidad de ver los principales talleres de la ciudad y elegir cuál es la técnica o forma que más les gusta. Todos los espacios son distintos y al mismo tiempo agradables”, remarcó Paulino, que este año deja la posta como guía del Gallery en manos de Diego Piñero y Marcelo Perucca, jóvenes que brindarán orientaciones sobre los espacios visitados.

Los organizadores destacaron la colaboración del Municipio de Venado, Librería y Artística T&P y Cooperación Seguros, más el apoyo de la artista plástica Maggie Verón, que en esta edición no estará en la coordinación del Gallery Nights por compromisos personales.

“Este evento siempre ha sido muy apoyado por el público y cada vez más”, concluyó Mara.

Los espacios:

El Gallery Nights 2017 incluirá: AR Espacio y Taller de Arte Contemporáneo (Dante Alighieri 766), Asociación de Artistas Venadenses (San Martín 75 PA), Jeremías Poliotto Fotografías/ Casa Taller de Mara Nauwelaerts (Rivadavia 1776), Casa Taller de Mónica Coda (Tucumán 86), Casa Taller de Ximena Colombres (Pueyrredón 773), Centro de Artes Visuales (Eva Perón 121), Escuela de Dibujo, Pintura y Artes Visuales (Alvear 885), Galería Mi Quimera (Santa Fe 811), Gabriela Rosso de Enrico Pinturas (Pueyrredón 1280), Nadia Menegosi (Pellegrini 1478), Taller de Arte “La Vanguardia” (Moreno y Roca), Taller de Expresiones Artísticas (Mitre 426), Taller de Laura Lorenzini (Garbarino 504), Taller de Cristina: Pintura Realista e Hiperrealista (Pringles 56) y Taller Alejandro Merola (Chaco 866).