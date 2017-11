Los empleados del Sanatorio Beroiz siguen preocupados por su futuro

Esta mañana los empleados del Sanatorio Beroiz se reunieron con los concejales para comunicarles su preocupación sobre su futuro laboral. Los 49 empleados del sanatorio afirman que todo sigue igual que antes.

Nadie de Camioneros, ni del Sanatorio San Martín, se acercó para informarles como siguen sus futuros laborales. Actualmente en el Beroiz no hay internados, ni acuden pacientes; solo están los empleados cumpliendo horario. El Sanatorio esta sin actividad, con todas las camas libres.

Virginia Pérez, delegada del sanatorio, comentó: "A nosotros la Asociación Mutual de Camioneros nos informó que a partir del 1 de noviembre empezábamos a ser empleados del Sanatorio San Martín, después no apareció más nadie".

"Nosotros seguimos cobrando el sueldo, nos paga Camioneros. Nosotros no firmamos nada con nadie, no apareció nadie, ni Venturelli, ni Camioneros. No sabemos que va a pasar con nosotros el mes que viene", aseguró Virginia Pérez y agregó: "Nadie nos da una respuesta, nos dicen que hay que esperar, que se está negociando".

"Sabemos el problema que hay en la ciudad con las camas, y acá están vacías", aseguró la Delegada.

"A nosotros solo se nos paga el sueldo; no tenemos obra social, ni ART, tampoco se están pagando los aportes jubilatorios", afirmó Virginia Pérez.