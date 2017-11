Localidades de la región avanzan en el proyecto técnico del Gasoducto Regional Sur

El intendente José Freyre formó parte ayer de una reunión de mandatarios de la región y legisladores en la ciudad de Rufino, para avanzar en el ambicioso proyecto del Gasoducto Regional Sur Sur (GRSS), que permitiría dotar del vital fluido a vastas comunidades del sur provincial, y ampliar las conexiones en localidades con servicio existente.

En presencia de autoridades de la concesionaria Litoral Gas, la participación de Freyre vino a refrendar el apoyo de Venado Tuerto a las poblaciones hermanas de la región, en el concepto que “para que a Venado le vaya bien, a sus vecinos les tiene que ir bien”.

“Defendemos desde hace tiempo que la solución de fondo en el tema gas es la conexión directa a TGN, la troncal mayor que no tiene problema de cantidad. Nosotros tenemos provisión por el Gasoducto Sur, que durante años tuvo paralizada la ampliación de obras y nuevas conexiones. Los 190 millones de pesos aprobados de esta ampliación resuelve sólo 2 mil conexiones en Venado, no el tema industrial o las 5 mil conexiones domiciliarias que necesitaríamos para despreocuparnos por un tiempo de este tema”, narró el intendente.

Lo cierto es que el GRSS, es un proyecto de diez tramos presupuestado en 3 mil millones de pesos, para abastecer a localidades sin servicio (Arteaga, Berabevú, Sancti Spiritu, Rufino) y ampliar conexiones en otros casos (Venado Tuerto), tanto en el segmento domiciliario como industrial.

La novedad del cónclave de ayer fue comenzar a resolver el proyecto técnico, entre las localidades comprendidas y Litoral Gas. Hay un aval de Nación en torno a estos avances pero resta ahora la gestión por la afectación presupuestaria y el posterior inicio de obra.

“La ampliación del Gasoducto Sur es una obra complementaria y no se opone, sino que ambos proyectos se refuerzan. Estamos pidiendo un encuentro con el Gobierno provincial para saber si (el GRSS) es un proyecto estratégico para la provincia. Pensamos que sí. Es un presupuesto alto, pero esto resuelve definitivamente la provisión de gas en el sur provincial”, enfatizó el intendente venadense.

Desde ese convencimiento, una posibilidad es que el proyecto “pueda ser puesto en la agenda” como parte de las negociaciones por lo adeudado de Nación a Provincia en concepto de coparticipación mal detraída, estimado en 50 mil millones de pesos.

“Estamos dando los primeros pasos y tratando de dar una solución definitiva para la provisión de gas en la región”, amplió Freyre.

La próxima reunión por este tema fue programada para el 4 de diciembre en Capital Federal, con funcionarios del Ministerio del Interior de la Nación.