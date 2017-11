Gestión ante Litoral Gas para la ampliación de redes en Venado Tuerto

El secretario de Obras Públicas, Pablo Rada, mantuvo ayer un encuentro en Rosario con técnicos del área Estudios y Proyectos de Litoral Gas, con la meta de avanzar en todos los proyectos de expansión de redes gasíferas para la ciudad.

Los barrios Santa Rosa, Santa Fe, Alejandro Gutiérrez, Iturbide y El Cruce forman parte de estos proyectos. En el último de los casos, el Municipio quiere tomar a su cargo la obra de ampliación en la zona de Garbarino y Jauretche, para lo cual se negocia con Ingeniería Total.

“Apuntamos no sólo a las nuevas viviendas instaladas en los barrios. Hay lotes del Procrear que nosotros vendimos y los vecinos con inteligencia fueron avanzando, y por más que los fondos eran pocos, hoy son casas consolidadas y requieren de este tipo de servicios”, indicó Rada.

En cuanto al Santa Rosa, señaló que “es el barrio que está en el extremo de la ciudad, y llegar a los extremos es muy difícil, pero una vez que cuenten con el servicio de gas, se fortalecerá la infraestructura del barrio”.

“Al ser domiciliarias creemos que no vamos a tener inconvenientes, hay apoyo de la vecinal y buena predisposición de Litoral Gas. En la zona de quintas también iremos trabajando con los referentes. Y no vamos para conseguir 185 servicios sino los 379, que será la solución definitiva para el barrio”, precisó.

Cabe recordar que por gestiones del Municipio, se había logrado llevar hasta el Santa Rosa la troncal de gas, aunque sin autorización para tender redes domiciliarias. Aquella disposición inicial de Litoral Gas fue destrabada pero alcanzando sólo a 185 usuarios.

Una nueva gestión consiguió incorporar a la casi totalidad de los usuarios, incluyendo la zona de quintas, no contemplada originalmente.

El próximo objetivo será lograr la aprobación del tendido de redes domiciliarias. Si se logra el visto bueno de la concesionaria, y al igual que en otros barrios, la idea del Municipio es tomar la obra a su cargo y ofrecer financiamiento, con lo cual los vecinos podrán celebrar un plan de pago y conectarse a la red.

Pintura del Aeródromo

En un segundo tramo de la gestión, Rada trajo para Venado la pintura acrílica reflectiva para intervenir aquellos sectores de la pista del Aeródromo afectados por la labor de repavimentación, en el marco del plan de revitalización.

“Los trabajos concluyeron en tiempo y forma por la firma Supercemento, en función de la repavimentación de los sectores que habían sufrido desprendimiento de material”, confió el funcionario.

La pintura se utilizaría este viernes y si todo se da en los tiempos estipulados, el lunes se enviaría a la ANAC (autoridad nacional de control) la publicación oficial que posibilitará contar con la habilitación definitiva de la aeroestación local.