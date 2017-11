Por 48 millones de pesos: El Ejecutivo elevó la ampliación del presupuesto 2017

El Ejecutivo municipal solicitó a través del mensaje 044 al Concejo una ampliación presupuestaria de 48,625 millones de pesos (disminución del presupuesto de gastos por 10 millones y ampliación del cálculo de recursos por 38,625 millones) para este año, que está direccionado a sustentar erogaciones por insumos que sufrieron un alto incremento en el mercado, tales como combustible, neumáticos, repuestos, como también el pago de planes de empleo temporario, alquiler de maquinarias y camiones, y gastos del sistema de colectivos.

Cabe destacar la diferencia respecto al incremento presupuestario del año pasado, que fue cercano a los 140 millones de pesos, y que los faltantes se dan en sectores que han sido afectados por el proceso inflacionario y la contención social, como planes de empleo.

En los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo se establece que “desde el inicio del Ejercicio 2017 y durante la ejecución del mismo, en el transcurso del año correspondiente, se produjeron modificaciones que incrementaron el Presupuesto General de Gastos 2017 en distintas partidas, así como también el Cálculo de Recursos para el mismo período”.

“Dichos cambios son consecuencia de las variaciones económicas a nivel nacional, que repercuten en el proceso económico-financiero municipal (aumento de salarios, incremento del nivel productivo, inflación mayor a la prevista, contingencias varias, etc.); se han producido ingresos para diversos programas provenientes de subsidios oficiales otorgados por la Nación y la Provincia, además de haber recibido distintos subsidios destinados a actividades culturales y deportivas específicas; debido al incremento de la actividad comercial e industrial se han elevado los ingresos en concepto de Derecho de Registro e Inspección (DRI) y otros tributos”.

Además, “los ajustes propuestos en el presente proyecto no ocasionan un desequilibrio financiero al Municipio, por cuanto los aumentos en el Presupuesto General de Recursos se compensan con incrementos del Presupuesto de Cálculo de Gastos”.

Cabe recordar que la semana pasada, respecto a este incremento, el secretario de Desarrollo Económico, Fabio Fernández, había planteado que “por disposición del intendente (José Freyre) queremos que sean estos ediles los que lo traten, ya que son los mismos que aprobaron el presupuesto de este año. No son muchos rubros, sólo tomamos aquellos donde hubo un fuerte impacto inflacionario”.