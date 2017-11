"Miedo, mucho miedo": Robaron a mano armada a artista venadense

Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió en nuestra ciudad, esta vez el turno fue para la artista Laura Lorenzini. El hecho sucedió el sábado por la noche mientras finalizaba el segundo día del "gallery night".

Resulta que en la caza de Laura, ubicada en Garbarino al 500, se encuentra su taller, y ese lugar era uno de los puntos de exposición del "gallery night". Cuando la artista estaba a punto de cerrar, y luego de despedir a unas personas que fueron a la exposición, apareció un joven armado y le robó el celular.

La propia Laura Lorenzini comentó lo sucedido en su facebook: "Estoy sin celular. En la segunda noche del Gallery, esperando la pasada del 2do. micro, se retira de mi taller un matrimonio y como ya era pasada la medianoche me dispongo a cerrar con llave. Cuando aparece un joven con un revolver en la mano con su cara tapada por una cuellera y me empieza a pedir el celular. Yo estaba junto a una de mis alumnas. Que les puedo decir, tremenda e inimaginable situación. Nunca dejó de apuntarme. Nos mete más adentro de mi casa y nos sigue pidiendo los celulares. Una vez logrado el objetivo y nunca dejando de apuntarme al pecho se retira. Miedo, mucho miedo, sabes que de esa podes no salir. Que para él es tan fácil lo que para uno cambia nuestras vidas en segundos. Muy triste".