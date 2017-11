Vandalismo en negocio ubicado en pleno centro de Venado Tuerto

Los dueños de Fotocita, ubicado en Iturraspe y Belgrano, pleno centro de nuestra ciudad, se encontraron esta mañana con la ingrata novedad de que desconocidos pintaron con grafitis su negocio.

"Esta mañana llegando a nuestro local nos encontramos con un hecho vandálico. Creemos que no corresponde. Somos gente laburante que la peleamos día a día para llevar esto adelante. Ya nos tocó soportar durante varios meses las obras que se realizaron en esta esquina. Mezcla de bronca y dolor de pensar que existe gente a la que no le interesa el esfuerzo y trabajo del otro. Donde están las autoridades que deben controlar que esto no pase?, comentaron desde el comercio.