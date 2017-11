Conmoción en Venado Tuerto por el hallazgo de dos personas muertas

Esta mañana Venado Tuerto se vio conmocionado por un hecho en el cual dos vecinos de nuestra ciudad fueron hallados sin vida en su vivienda ubicada en Balcarce al 2800, casi Valdez.

Los vecinos del lugar llamaron a la policía porque sentían un fuerte olor que salía de la vivienda. A la llegada de los efectivos los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición, se calcula que mas de una semana. Ambos cuerpos estaban en habitaciones separadas.

Los fallecidos serían madre e hijo, de 90 y 60 años, respectivamente. El cuerpo del hombre fue hallado ahorcado y con un disparo de arma de fuego en la cabeza; esto último sería lo que le ocasionó la muerte. El cuerpo de la mujer fue encontrado dentro de una habitación de la vivienda, sobre una cama.

Sí bien en el lugar no hay signos de violencia, ni elementos faltantes, no se descarta ninguna hipótesis.

En el lugar trabajaron la PDI, Policía Científica, el médico forense, el fiscal Ivan Raposo y Bomberos de Venado Tuerto.

El informe de la autopsia estará disponible dentro de dos o tres días y aclarará lo sucedido. Pero se estima que el hombre se habría suicidado, mientras que por el estado de descomposición de la mujer el motivo de muerte no se pude conocer con un primer análisis en el lugar.

Por el momento, y a pedido de la justicia, los nombres de estas dos personas no serán reveladas.