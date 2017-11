Fuertes declaraciones: El Sanatorio Beroiz en su momento más difícil

Los empleados del Sanatorio Beroiz comenzaron en el día de hoy a juntar firmar para evitar el cierre de este efector de salud. Los 49 trabajadores de este sanatorio están en un momento de mucha incertidumbre sobre su futuro laboral, hecho que le provoca mucha angustia.

Sandra Paz, empleada del Beroiz, comentó: "La firma es para conservar nuestras fuentes laborales y para que este efector de salud no se cierre; porque es muy necesario para la salud de la ciudad. La gente se acerca voluntariamente a dar su apoyo con una firma".

"No hay respuesta de ninguna parte, ni de la patronal, ni del señor Emilio Venturelli; creo que en esta negociación ya no tiene más nada que ver", comentó Sandra.

Más adelante la empleada del Beroiz comentó como fue la reunión con Venturelli: "Nos reunió el Doctor Venturelli para decirnos que nos quedáramos tranquilos porque él se iba a ser cargo del personal, con toda la antigüedad y reconociendo todos nuestros derechos. Esa fue la única vez que nos reunimos con el Dr. Venturelli".

"El 17 de octubre se presenta la parte legal de Camioneros a informarnos que a partir del 1 de noviembre pasaríamos a la clínica San Martín; también nos dijeron que iban a respetar la antigüedad y nuestros derechos", explicó Sandra y agregó: "Cuando llegó el 1 de noviembre nos pidieron una semana porque se seguían con las negociaciones. Desde esa semana al día de la fecha no hemos tenido ninguna respuestas".

"El Sanatorio Beroiz tenía 3.500 cápitas del PAMI, y ahora quedaron para el sanatorio San Martín. Las cápitas que tenía este sanatorio, ahora la tiene el San Martín", comentó Sandra, denunciando que el San Martín les "quitó" los afiliados del PAMI.

"Este Sanatorio (el Beroiz) tiene 36 camas y una terapia de siete camas; todas vacías. Yo quisiera saber como hace el San Martín para atender tantas cápitas (las 3.500 del Pami que eran del Beroiz), más las que el tiene", remarcó la empleada del Beroiz y agregó: "Fue un negociado y nosotros somos los que hoy estamos pagando el pato".

Por último Sandra volvió a pedir que la gente se acerque en el día de hoy al Beroiz, en calle Casey al 300, para apoyar con su firma: "Ayer el Sanatorio cumplió 9 años. Es muy triste la forma que lo estamos festejando. Beroiz compró este Sanatorio para darle una mejor atención y servicio a sus afiliados, y hoy esta de esta forma", concluyó entre lágrimas Sandra Paz.