Leo Chiarella: "El Concejo se tiñó con lo peor de la política"

La polémica por la destitución de Federico Longobardi no tardó en llegar. El concejal Radical, Leo Chiarella, se refirió a este tema con duras declaraciones.

"En la sesión de hoy se votó la destitución del Secretario del Concejo, Federico Longobardi. Lo que pasó hoy representa lo peor de la política, donde los cargos públicos se ponen y se sacan a dedo. Mi voto fue negativo y quiero contarles por qué", comentó el edil, para luego agregar: "La destitución de Federico fue ilegal y arbitraria porque no hubo causa fundada, sanciones anteriores ni aviso previo como establece el reglamento interno del concejo. La verdadera razón por la cual fue destituido es porque no militaba para el oficialismo municipal. Y esto sienta un precedente muy grave, el de la persecución política a los empleados, porque si siguen estas prácticas cualquiera que junte 6 o 7 votos en el concejo municipal puede despedir a un empleado sin causa, y eso es inadmisible".

"Creo que hay una manera diferente de hacer política, con ética y transparencia, pensando realmente en solucionar los problemas que tenemos, y este es el camino que vamos a seguir".