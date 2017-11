Cambios en el Concejo: Duras críticas de Patricia Bertran al pacto entre el oficialismo y Cambiemos

El pacto entre el oficialismo y Cambiemos para sacar al secretario del Concejo y colocar en su lugar a Norma Orlanda y Lucas Huergo, sigue provocando polémica. Ayer, con duros términos, se refirió del tema el Concejal Leo Chiarella. Ahora quien criticó el acuerdo es la ex-candidata a concejal, y referentes de Cambiemos, Patricia Bertran.

La máxima responsable de la ONG Imagina, emitió el siguiente comunicado, con duras críticas a los Concejales oficialistas y a su "compañeros de cambiemos".

"En estas elecciones 2017 representé a CAMBIEMOS como precandidata y segunda candidata a Concejal, inspirada en los pilares que he escuchado decir una y otra vez al Presidente MAURICIO MACRI y la forma de hacer política de MARIA EUGENIA VIDAL: lucha contra la corrupción, lucha contra el narcotráfico, promover el desarrollo social, gestionar grandes obras de infraestructura que le mejoren la vida a la gente…

Ayer en el CONCEJO Deliberante de Venado Tuerto quedó claramente visualizado un pacto en lo político local entre el Frente para la Victoria (K) y referentes de CAMBIEMOS del espacio de FRANCISCO PARIS y VIVIANA DOWNES, ambos concejales, con el solo objetivo de INGRESAR a planta permanente a DOS MILITANTES, cada uno de SU PARTIDO.

Se votó la expulsión del actual secretario del cuerpo, FEDERICO LONGOBARDI que será reemplazado por NORMA ORLANDA, actual funcionaria municipal, y se crea un CARGO NUEVO para LUCAS HUERGO como Prosecretario, quien hasta aquí era secretario de PARIS y DOWNES, ambos concejales de CAMBIEMOS.

Este hecho se produce en la última sesión del Concejo donde ésto era posible, porque desde la semana próxima venía una nueva composición del Concejo y ya no se tendrían los votos necesarios. Algo muy oportuno, oscuro, negociado… todo huele a la MALA POLITICA.

Han dejado en la calle al actual Secretario, sin previo aviso, y han generado un nuevo cargo político para HUERGO que nos costará a los venadenses cientos de miles de pesos más por año.

Desde nuestro grupo como línea interna de CAMBIEMOS, queremos diferenciarnos de esta forma de hacer política.

No nos sentimos representados por los valores y la forma de hacer que están promoviendo los Concejales de CAMBIEMOS: PARIS y DOWNES.

En lo personal, cuando trabajas en forma voluntaria desde una ONG o Asociaciones intermedias, y realizas tantos esfuerzos para cubrir necesidades urgentes de niños y ancianos, te indigna ver como se lapidan los recursos públicos. En este nuevo cargo político innecesario para HUERGO se irán miles de litros de leche para tantos niños que se necesitan en Venado Tuerto. Se estima, según el Diario Informe, un ingreso anual de $ 500.000 para Huergo.

Desde mi lugar, y junto a las personas que sienten lo mismo que yo, seguiremos trabajando como línea interna local de CAMBIEMOS, aspirando a una política que le cambie la vida a la gente y no una política que le cambie la vida a sus militantes.

Desde nuestra línea interna de CAMBIEMOS, seguiremos firmes con nuestras convicciones, las mismas que nos motivaron a participar para promover una política nueva y diferente, como una verdadera vocación comunitaria en pos al bien público".