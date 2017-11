Vernetti: "Desde el 2010 que el socialismo propone cubrir cargos por concurso"

El concejal socialista Fabián Vernetti salió a fundamentar su postura respecto a las remociones y designaciones que se dieron en cargos administrativos dentro del concejo municipal en la última sesión.

Vernetti explicó que votó en contra de la designación de Lucas Huergo en reemplazo de un cargo que había quedado vacante desde hace unos años, producto de la ida de Mónica Boladeras a cumplir funciones en el ejecutivo, “por dos razones bien precisas: primero, el socialismo mantiene una postura histórica respecto a que los cargos vacantes permanentes o transitorios en el Concejo Municipal, deben ser cubiertos por el Régimen de Concurso conforme lo establecido en la Ley Nº 9286 del Estatuto y Escalafón del personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia. Así lo propusimos a través de proyectos presentados, convencidos de que debe primar la transparencia y la posibilidad igualitaria de acceso a los cargos públicos, y que la elección debe basarse en el mérito y favoreciendo la necesaria profesionalización de la función”. En segundo lugar, el concejal sostuvo que en el actual funcionamiento del Concejo, no hacía falta otro empleado más.

Por otro lado, expresó que votó a favor de la destitución del secretario Federico Longobardi y su reemplazo por Norma Orlanda por convicción: “La destitución era un hecho. El justicialismo y el PRO reunían los votos necesarios, y mi postura no era determinante, no incidía en nada. Simplemente lo acompañé, abandonando una postura más cómoda frente a una decisión fuerte que implica que alguien dejaba de tener beneficios, porque así lo sentí. Lo que sucedió fue una negociación política, similar a la que en su momento existió cuando lo designaron secretario. Los mismos que impulsaron su designación en 2004, impulsaron ahora la remoción y reemplazo por otra persona. El método con que lo desplazaron fue idéntico con el que lo pusieron en el cargo. Por eso creo que si somos honestos, no hay que escandalizarse. Si alguien cree, como nosotros, que esto debería cambiar, pues es simple: votemos el proyecto que presentamos desde el socialismo, convirtamos en ley que sea por concurso y listo, se cambia para siempre.”

Respecto al nombramiento de Norma Orlanda para el cargo, Vernetti sostuvo que “tengo expectativa de que el desembarco de Norma sea bueno para mejorar todo lo que hay que mejorar en el funcionamiento cotidiano del Concejo. Y si no es así, debe saber que le puede pasar lo mismo que pasó con el anterior secretario”.